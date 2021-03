In gesprek met elkaar worden Barack Obama en Bruce Springsteen twee doodgewone mannen

Prins Philip (99) overge­plaatst naar ander ziekenhuis, ondergaat hartonder­zoek

1 maart Prins Philip is vanochtend overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth werd per ambulance van het King Edward VII Hospital naar het St. Bartholomew’s Hospital, eveneens in Londen, gebracht.