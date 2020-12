In gesprek met Finneas, de broer van Billie Eilish: ‘Ik heb met haar te doen’

Video Verbijste­ring door ongepaste opmerking tijdens online meeting met Máxima

15 december Het was even schrikken tijdens de online conferentie van Fempower Your Growth - een organisatie voor vrouwelijke ondernemers - die werd bijgewoond door koningin Máxima. Eén van de toeschouwers maakte een wel erg ongepaste opmerking, en de koningin was zichtbaar verbijsterd.