Gordon laat van zich horen na heftige overval: ‘Ik vecht mezelf weer terug’

4 oktober Slechts vier dagen nadat Gordon Heuckeroth een pauze inlaste van sociale media, laat hij alweer van zich horen. De SBS 6-presentator, die vorige week zaterdag naar eigen zeggen ernstig mishandeld en beroofd werd in zijn appartement in Amsterdam-Zuid, stelt dat hij niet kapot te krijgen is. ‘Ik vecht wederom mezelf weer terug en zelfs dit gaat me sterker maken dan ooit tevoren’, aldus Gordon.