In het spoor van redders op zee: ‘Meisje van acht overleefde, maar haar moeder niet’

Ta­tort-ac­teur Günter Lamprecht (92) overleden

De Duitse acteur Günter Lamprecht is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat melden Duitse media. Hij overleed op 4 oktober in zijn woonplaats Bonn. Lamprecht werd in de jaren 80 en 90 vooral bekend dankzij zijn rol als commissaris Frank Markowitz die hij jarenlang vertolkte in de hitserie Tatort.

7 oktober