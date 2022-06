In opspraak geraakte dirigent Pieter Jan Leusink legt werk per direct neer vanwege bedreigingen

Vorige week donderdag werd bekend dat het College van de Rechten voor de mens Leusink schuldig achtte aan seksuele intimidatie van twee vrouwen uit het koor. Eerder raakte de dirigent in opspraak door een uitzending van Brandpunt Plus, waar meerdere vrouwen anoniem verhaal deden over hoe hij hen behandelde. Aangiften volgden er niet, maar doordat twee vrouwen een klacht indienden bij het College volgde alsnog een beschuldiging.

Betreuren

Leusink laat nu in een persbericht van de Stichting Klassieke Concerten weten per direct te stoppen, omdat niet alleen hij, maar ook zijn zakelijke relaties bedreigingen kregen. Hij wil niet dat controverses uit het verleden over zijn persoon het functioneren van het koor en orkest in de weg staan. De Stichting zegt de gang van zaken te betreuren voor alle betrokkenen, maar de keuze te respecteren.



De Stichting is bezig met afrondende gesprekken met een potentiële vervanger van Leusink. ,,Waarbij uitgangspunt is dat de stijl, energie en prettige sfeer die dit gezelschap uniek maakt behouden zal blijven.”