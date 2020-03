In ziekenhuis opgenomen Rammstein-zanger toont zich strijdbaar

Dat hij op de intensive care lag, klopte wel maar die afdeling mocht hij gisteren verlaten. ‘Hij wordt vandaag overgeplaatst naar een andere afdeling omdat het beter met hem gaat’, luidde het op de website van de band. Die gaf geen verdere details over de reden voor de ziekenhuisopname van Lindemann. Volgens de Berliner Zeitung had hij hoge koorts en was de vijftiger uit voorzorg in afzondering geplaatst.

Lidemann trad vorige week nog op in Rusland met zijn soloproject dat tot stand kwam in samenwerking met de Zweedse producent en multi-instrumentalist Peter Tägtgren (49). Na een concert in Moskou, op 15 maart, keerde hij terug naar Berlijn.

Over enkele weken staat de voortzetting van de succesvolle stadiontour van Rammstein in Europa en Noord-Amerika op het programma. In juni dit jaar zou Rammstein naar het Goffertpark in Nijmegen komen. De show is uitverkocht, maar of hij doorgaat, is nog onduidelijk. Ook verdere coronamaatregelen die de regering op 31 maart bekendmaakt kunnen roet in het eten gooien voor fans.