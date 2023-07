Inbraak bij Fred van Leer: ‘Alles staat op camera’

Fred van Leer is het slachtoffer geworden van een inbraak. Dat vertelt de stylist maandag in zijn Instagram Stories. Op het moment van de inbraak was hij zelf niet thuis.

,,Er is inderdaad ingebroken bij mij thuis dit weekend”, zegt Van Leer. Hij besloot zijn verhaal te delen nadat hij naar eigen zeggen ‘per ongeluk’ beelden had gedeeld waarop te zien was dat politie bij zijn huis was. De presentator laat aan zijn volgers weten dat hij oké is en zegt het ‘heel vervelend’ te vinden. ,,Lieve mensen, er is echt niks te halen”, benadrukt de 46-jarige Van Leer. Om aan te vullen: ,,Alles staat op camera.”

Lees ook Stylist Fred van Leer kapot van 'beestachtige' inbraak

In een volgende video deelt Van Leer ook een waarschuwing voor onwelkome bezoekers. ,,Even een kleine reminder, aangezien ik toch iets aan het delen ben. Drie jaar geleden hebben ze het ook geprobeerd”, verwijst hij naar de keer toen hij in zijn huis werd belaagd door twee overvallers. ,,Toen was ik thuis, maar toen lagen ze beneden aan de trap. Dus voel je vooral niet welkom.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: