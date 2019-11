Independence Day-regisseur verfilmt zeeslag die alles veranderde: ‘Het was David versus Goliath’

Podcast Watchmen en War of the Worlds als serie: fris en gewaagd of makkelijk scoren?

9:05 Four Weddings and a Funeral, Fargo, nu Watchmen (bij HBO) en vanaf zondag War of the Worlds (op FOX); filmklassiekers afstoffen, in een nieuw jasje steken en opdienen als tv-serie is tegenwoordig dé trend. Waarom is dat toch en hoe vaak pakt dat goed uit? Charlene Heezen, Kevin Goes en Gudo Tienhooven tackelen het onderwerp in een nieuwe aflevering van de podcast Bingewatchers, nu te beluisteren via deze website of op platforms als iTunes en Spotify.