India helemaal klaar voor Oranje-koningspaar: ‘Maar maak alsjeblieft geen foto’s’

Dj Sophie Francis (20) uit Rooi gaat de wereld over: ‘Heb een geweldig leven, maar soms ook echt zwaar’

11:13 SINT-OEDENRODE - Ze leeft het leven van haar dromen. Als internationaal succesvol dj Sophie Francis - of ‘gewoon Sophie uit Rooi’ (Sint-Oedenrode) voor vrienden. Op haar 15de werd ze al ontdekt, nu is ze 20 en honderden optredens over de hele wereld verder. Op sociale media laat ze niet alleen de vrijheid, blijheid zien, maar is ze ook eerlijk. ,,Ik heb een geweldig leven, maar het is ook echt zwaar soms.”