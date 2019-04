Inge Ipenburg: Bowie als soundtrack bij seks

Mijn laatst gelezen boek: ,,Ik zit dag en nacht met mijn hoofd in de opvolger van Moordenaarsstorm. Het is een tweeluik. Het tweede deel verschijnt begin juni en heet De mannen vallen. Als ik schrijf, lees ik geen andere boeken. Daarna maak ik tijd om De moord op Commendatore van Haruki Murakami te lezen. Die ligt al klaar.’’



Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing: ,,Een poster van The Rolling Stones en Golden Earring. Plus eentje van Barry Gibb van de Bee Gees. Dat was een beetje slijmerige muziek, maar ik vond Barry ontzettend knap. Mick Jagger ook trouwens.’’