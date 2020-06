Inge Ipenburg werd zelfs tussen de lakens Martine Hafkamp genoemd

,,Toen ik aan de serie begon, was mijn relatie net uit. En ik dacht: ik ga lekker uit, spannend. Maar ja, ga maar als Martine Hafkamp, wat was ik, begin dertig, lekker uit”, vertelt de actrice aan Froukje de Both. Die avondjes stappen pakten vaak extreem uit: mannen die op de vuist gingen omdat Ipenburg weigerde om met ze mee te gaan, maar ook heren die kickten op de macht die Ipenburgs alter ego had. ,,Zo gauw ze een slok op hadden wilden ze die macht breken”, legt ze uit.



Het imago van Martine Hafkamp was voor sommige mannen zelfs zo indrukwekkend, dat Ipenburg in bed ‘ook wel eens per ongeluk Martine werd genoemd in plaats van Inge’. De blondine kan er in ieder geval om lachen. ,,Ik denk dat meerdere soapacteurs daar iets over kunnen zeggen”, reageert Froukje de Both met een schaterlach.



De 63-jarige Ipenburg kroop al drie keer eerder in de huid van ‘superloeder’ Martine: tussen 1990 en 1994, later nog eens tussen 2003 en 2005 en in 2017 was ze tweeënhalve maand in de soap te zien. Ziet de actrice het zitten om nóg een keer haar rentree te maken? ,,Ik denk dat sommige dingen op en klaar zijn”, stelt Ipenburg. De actrice ziet het dus niet zitten om nog een keer terug te keren, op een situatie na. ,,Als GTST ooit ophoudt te bestaan, dan wil ik wel in die laatste scène.”