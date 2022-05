Inspectie start onderzoek na foto van zoon Nikkie Plessen achter vliegstuur

Ruud de Wild maakt the­ma-uitzending over huiselijk geweld

Het radioprogramma De Wild in de Middag staat morgen volledig in het teken van huiselijk geweld. In de thema-uitzending, die te horen is tussen 16.00 en 18.00 uur op NPO Radio 2, komen experts langs en sluit ook Olcay Gulsen aan om te vertellen over haar nieuwe programma Fatale liefde. De serie over partnergeweld van KRO-NCRV gaat morgenavond van start.

2 mei