Instagram Rudolph van Veen gehackt, tv-kok wordt afgeperst

Het begon met een verzoek van Van Veen om een geverifieerd account te worden op Instagram met een ‘blauw vinkje’. Toen kwam er een mail binnen met een link voor de bevestiging, waarna Van Veen zijn wachtwoord moest invoeren. Maar dit bleek niet een officiële mail te zijn van Instagram, maar van hackers, die het account in beslag hebben genomen.



De hackers eisen 1000 euro van Van Veen en als daaraan niet wordt voldaan verwijderen ze zijn Instagramberichten. Zo zijn er inmiddels al zestig berichten verwijderd, meldt de manager. Op de Instagram Story van Van Veen is inmiddels een advertentie geplaatst voor de digitale munt bitcoin.



Van Veen en zijn manager overwegen een nieuw Instagramaccount te starten voor de televisiekok, maar daar wachten ze nog even mee. Want dan is de kok in een keer zijn 36.000 volgers kwijt. De manager laat weten dat Van Veen niet al te gestrest is onder de situatie, maar hij hoopt wel dat het gauw voorbij is.