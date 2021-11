Intens verdrietig hoe Gerald Roethof de naam van Nicky Verstappen misbruikt

Peperduur buitenver­blijf prins Charles te koop met vreemde clausule: ‘De prins mag altijd komen vissen’

Een voormalig buitenverblijf van prins Charles in Zuid-West Engeland staat te koop voor 5,8 miljoen euro. Behalve de hoge vraagprijs is er ook een bijzondere clausule in de verkoop opgenomen. De nieuwe eigenaars moeten prins Charles altijd toegang geven om op het domein te kunnen vissen.

