Internetfenomeen Grumpy Cat overleden

Sterren woedend over invoering zeer strenge Amerikaan­se abortuswet

8:13 De nieuwe, uiterst strenge abortuswet die in de Amerikaanse staat Alabama is aangenomen wekt woede en weerzin op bij veel vrouwelijke Amerikaanse sterren. In de wet staat dat nagenoeg alle abortussen verboden worden en dat geen uitzondering wordt gemaakt voor vrouwen die zijn verkracht of het slachtoffer zijn van incest. Alleen wanneer de gezondheid van een vrouw ernstig in gevaar is, mag er abortus uitgevoerd worden. Via sociale media laten de sterren van zich horen.