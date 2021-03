Interview Harry en Meghan op Net5 te zien

Social me­dia-ac­count van Jinek gehackt: ‘Inloggege­vens hingen in de studio’

2 maart Het social media-account van de talkshow van Eva Jinek is vandaag gehackt. Dat laat de redactie zelf weten. Iemand die op de set van het programma is geweest, had via het account een bericht verstuurd met het verzoek het wachtwoord te veranderen.