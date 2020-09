Intiem en coronaproof naar een vol theater: ‘Veiliger dan de supermarkt’

Wie dit pakweg een jaar geleden had voorspeld, was weggehoond en uitgelachen. Maar nu wordt het achteloos gemeld bij een rondleiding door het nieuwe SCALA-theater in Utrecht: alle optredende artiesten in het theater dat is opgebouwd in een immense hal van de Jaarbeurs, hebben contractueel moeten laten vastleggen dat ze het publiek niet oproepen mee te zingen of te dansen.