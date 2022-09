Intrigerende dramaserie ﻿Evita bevat tal van ongelooflijke wendingen

met video Duurste serie ooit? Amazon besteedde al meer dan een miljard aan nieuwe Lord of the Ring­s-se­rie

Welkom terug op Midden-aarde! Fans van J.R.R. Tolkien kunnen zich na The Lord of the Rings en The Hobbit laven aan de nieuwe fantasyserie The Rings of Power, een voorloper. Voor Amazon is de duurste serie aller tijden een kostbare gok.

10:16