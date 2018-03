De zus van mediatycoon John de Mol was zelfs getuige op het huwelijk van B. ,,Ik ken zijn vrouw en kinderen. Daarom raakt het me persoonlijk. Als er dingen waar blijken te zijn dan is dat ontzettend erg, maar dan kan zo'n werkrelatie natuurlijk niet meer blijven bestaan, dat moge duidelijk zijn'', benadrukte ze. ,,Zijn vrouw en kinderen zijn er helemaal kapot van, dat realiseert niemand zich. Natuurlijk als er dingen zijn die het daglicht niet kunnen verdragen, dan moet iemand daarvoor boeten. Maar dat is nog helemaal niet gezegd. Het gaat nog heel lang duren voordat dat duidelijk is, en tot die tijd is iemand eigenlijk al kapot gemaakt. Dat vind ik heel erg heftig.''



De Mol schrok naar eigen zeggen 'verschrikkelijk' toen gisteren bekend werd dat de FIOD eerder deze week een inval bij B. deed, die al 25 jaar haar belastingadviseur is. Het Openbaar Ministerie verdenkt de fiscalist - met veel klanten uit de media- en entertainmentwereld - van illegale financiële constructies in belastingparadijzen. Daardoor zou de Nederlandse staat vele miljoenen zijn misgelopen.