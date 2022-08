Inzendingen songfestival worden komende week beoordeeld: ‘Veel jong talent meldt zich’

Volgens Maas is dat eerste overleg zeker nog niet ‘doorslaggevend’. ,,Alle songs worden verzameld en dan gaan wij daar vanaf volgende week naar luisteren en schiften. Soms zullen we ook aan mensen vragen of ze er nog een keer naar kunnen kijken, zodat we er in een tweede ronde nog een keer naar kunnen luisteren”, legt hij uit in gesprek met het ANP.

De selectiecommissie, die met Carolien Borgers, Hila Noorzai, Eric van Stade, Jan Smit, Sander Lantinga en Maas bestaat uit liefhebbers en kenners van de muziek- en entertainmentbranche, zal dan een keuze maken over wie Nederland volgend jaar vertegenwoordigt tijdens het songfestival. ,,We komen dan hopelijk in de loop van november tot een soort conclusie.”

Hoeveel muzikale talenten zich tot nu toe hebben aangemeld, weet Maas niet. Wel denkt hij dat het er uiteindelijk minder zullen worden dan de bijna vierhonderd van vorig jaar. ,,De lat van het songfestival komt steeds hoger te liggen”, zegt hij.



,,Dit jaar alleen al zijn er vier liedjes van het afgelopen festival in de Top 40 terechtgekomen. Ik heb het opgezocht: dat is maar drie keer eerder in de songfestivalgeschiedenis voorgekomen. De laatste keer was in 1983. Ik denk dat veel artiesten denken: het moet wel echt iets zijn waar ik mee kom.” Naast S10, kwam ook de Oekraïense winnaar Kalush Orchestra, de Britse runner-up Sam Smith en de Armeense Rosa Linn in de hitlijst terecht.

Wat Maas erg leuk vindt, is dat veel jonge artiesten zich aanmelden. S10, die de afgelopen editie meedeed voor Nederland, is bijvoorbeeld 21 jaar. ,,Veel jongere artiesten zien hun kans schoon en dat vind ik het leukste. Dat onbekend talent zich niet gehinderd voelt, maar zich aanmeldt en denkt: wacht, dit podium is er ook voor mij.”

