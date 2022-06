Irene Moors heeft de leukste schnabbel en Leco kijkt naar de Leco-look van Annemarie

Fred van Leer vraagt 13-jarige Boele voor Ahoy-shows na tranen bij I can see your voice

De 13-jarige Boele Steensma, die vorig jaar diepe indruk maakte op Fred van Leer bij I can see your voice, treedt volgende week twee keer op bij de shows van de stylist in Ahoy Rotterdam. De jonge zanger zei in de RTL 4-show trots dat hij op jongens valt en die eerlijkheid maakte bij Fred veel los.

9 juni