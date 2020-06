Irma Sluis verdient een plekje in de Canon van Nederland

Veelbespro­ken VI-trio geeft geen krimp in online FC Twen­te-show

21:03 Zonder een spier te vertrekken zitten de mannen gebroederlijk bij elkaar in design-stoeltjes. Wilfred Genee opent om acht uur op een niets-aan-de-hand toon. Via een online verbinding volgen een paar honderd sponsors van FC Twente het schouwspel in een studio in Dordrecht.