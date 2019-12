Is de keuze voor Chantal een nederlaag van de NPO?

Hoewel half Nederland Chantal Janzen op 1 had staan in zijn lijstje van gedroomde presentatoren van het Songfestival, is het tóch een verrassende keuze van NPO en AvroTros. Want terwijl Duncan Laurence in Tel Aviv nog bezig was om de laatste confetti uit zijn krullen te schudden, kwam er uit de krochten van de publieke omroepen al de oekaze dat er voor de presentatie van de Nederlandse versie natúúrlijk binnen eigen gelederen werd gezocht. Er hoefde heus geen leentjebuur te worden gespeeld bij de commerciële collega’s.



Om die reden zou je het een nederlaag kunnen noemen dat het organiserend comité uiteindelijk toch bij RTL 4-coryfee Chantal Janzen aanklopte. Maar ik vind het juist een dappere keuze. Er telt mei volgend jaar maar één ding: Europa laten zien wat Nederland in zijn mars heeft op tv-gebied. Daar hoort niet alleen een uitgekiend logo, genderneutrale slogan en groot led-decor bij. Maar ook de beste presentatrice bij die we hebben in het genre. Binnen de NPO kan eenvoudigweg niemand aan haar en haar ervaring tippen. Al is het maar omdat daar de laatste jaren geen grote amusementshows meer gemaakt (mogen) worden. Het enige evenement dat een beetje in de buurt komt van het Eurovisie Songfestival is het Televizier Gala. En we weten allemaal hoe dat de laatste keer uitpakte met Dionne Stax.