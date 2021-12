Is de nieuwe Spider-Man een trip naar België of Duitsland waard?

De MovieInsiders doen toch een bescheiden recensie van de nieuwe Marvelhit, maar uiteraard hebben ook de streamingdiensten voldoende te bieden. Zo heeft Amazon Prime Video nu Being the Ricardos met de voor een Oscarnominatie getipte Nicole Kidman als de Amerikaanse tv-legende Lucille Ball. En Olivia Colman schittert in The Lost Daughter die we binnenkort kunnen bewonderen op Netflix. Genoeg te bespreken dus in deze wekelijkse filmpodcast.