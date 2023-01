Is Elon Musk echt slimmer dan Einstein?

In de The Elon Musk Show , beslist geen promotieproject, komt een markant gezelschap geïnterviewden voorbij. Onder wie zijn moeder Maye, twee ex-vrouwen, zakenpartners en vijanden met een openstaande rekening. Ook aan het woord komt zijn omstreden vader die zijn moeder mishandelde en bij een inbraak in hun Zuid-Afrikaanse woning met twee schoten uit zijn Magnum-revolver drie inbrekers doodde. Het eerste wordt door hem ontkend. Op neerschieten kijkt hij vol trots terug.

Moeder Maye praat vooral over de jeugd van haar bijzondere zoon die de slimste van de klas was, maar ook hevig werd gepetst en in elkaar werd geslagen door medescholieren. Daar wordt de kiem gelegd voor zijn geldingsdrang. Dat verklaart zijn revolutionaire projecten die met veel risico worden opgezet en vaak mislukken. De beelden van de eerste serie ontplofte raketten van SpaceX, waarmee hij een pendeldienst naar Mars wil opzetten, lijken zijn ondergang in te luiden. Maar telkens krijgt Musk een reddingsboei toegeworpen, vooral door de Amerikaanse overheid.