Is er nog toekomst voor the Streamers? ‘Als een frituurpan nog werkt, ga je hem toch niet weggooien?

In de komische video met Frank Lammers en Paul de Leeuw aan het zwembad zinspelen ze op de toekomst. De band, een initiatief van met name Guus Meeuwis en Kraantje Pappie, gaf dit voorjaar in Carré, de binnenplaats van paleis Noordeinde en De Kuip drie zeer goed bekeken en ontvangen livestreamconcerten. Een lange rij topartiesten als Maan, Davina Michelle, Miss Montreal, Danny Vera, VanVelzen, Duncan Laurence, Thomas Acda, Paul de Munnik, Nick & Simon en Suzan & Freek verzorgden optredens die gratis te volgen waren.

,,Het woord ‘nooit’ staat niet in het bandboekje, dat vinden we geen mooi woord’’, zegt hij op de vraag of de band nooit meer zal optreden. ,,Maar het lijkt mij, en ik denk mijn mede streamerts ook, een goed plan om eerst maar eens allemaal individueel een festivalseizoentje te knallen. Daarna pakken we een kroegje en zullen we eens zien waar we staan. Als een frituurpan het nog doet, ga je hem toch niet weggooien, of wel?’’