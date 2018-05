Isa Hoes brengt emotionele ode aan kids, de zeehond van Douwe Bob

Dat Douwe Bob gek is op zijn viervoeter Tammy mag duidelijk zijn: het hondje gaat overal mee naar toe. Vandaag heeft de zanger echter besloten dat Tammy even anders door het leven gaat, namelijk als een zeehond.

De kiekjes van vakantieganger Anna Nooshin blijven binnenstromen. Ze deelt een foto waarop ze in een gekleurde bikini op een boot zit, al is het plaatje niet van vandaag. 'Ben nu niet op een boot, maar dat zou ik wel willen', schrijft ze erbij.

Het is nog even wachten tot het kleine ventje écht op de wereld is, maar William Rutten heeft in ieder geval het plaatje van de echo in zijn bezit. 'Ik heb dan wel niet de eerste foto gemaakt, maar lieve mensen, dit is mijn zoon!', schrijft hij er trots bij.