Israël stelt komische serie over aanslag Eurovisie Songfestival uit

De Israëlische publieke omroep KAN zendt bij nader inzien toch maar niet de controversiële, driedelige miniserie Douze Points uit in de week van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De Frans-Israëlische productie gaat over een fictieve, homoseksuele Franse kandidaat van het liedjesfestijn die tijdens zijn deelname plannen ontwikkelt voor een aanslag op Tel Aviv uit naam van Islamitische Staat.

Volgens de European Broadcasting Union (EBU) - de Europese organisatie die het festival organiseert - kan de uitzending in mei ‘aanzienlijke veiligheidsproblemen geven en politieke en juridische gevolgen’ hebben. De EBU probeert al sinds februari de vertoning van Douze Points tegen te houden. In eerste instantie zonder veel succes, maar nu is de Israëlische publieke omroep toch gezwicht voor de aanhoudende druk uit Europa. Onder meer omdat de EBU voor het liedjesfestijn in Israël nauw samenwerkt met de Israëlische publieke omroep. ,,We willen geen conflict met de EBU”, zo liet de omroep vandaag weten. De serie zal wel in Israël op de buis komen, maar dan na de finale op 18 mei.

De Israëlische publieke omroep, die aanvankelijk geen probleem zag in de serie en het tijdstip van uitzending, is vooral overstag gegaan omdat Frankrijk dit jaar Bilal Hassani (19) naar het festival stuurt: een homoseksuele zanger met Marokkaanse roots. Volgens de EBU is de serie weliswaar niet gebaseerd op de werkelijkheid, maar kan er toch verwarring ontstaan omdat de hoofdpersoon in Douze Points ‘verontrustende gelijkenissen’ vertoont met Hassani.

Humor

Vooral Frankrijk is fel tegen uitzending van de komische serie in mei. ,,Kijkers en groeperingen kunnen het personage uit Douze Points verwarren met Hassani. Met mogelijk alle gevolgen van dien”, aldus de Franse leden van de EBU. Een woordvoerder van de Israëlische omroep zei vandaag dat de EBU de zaak wel heel erg zwaar heeft aangezet. Over de reeks: ,,Het gaat hier overduidelijk om komedie en de Fransen begrijpen de humor daarin totaal niet.”