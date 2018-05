‘It Takes 2 was een bevrijding voor me’

Cosby en Polanski uit Os­car-co­mité gegooid

1:45 The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, oftewel de organisatie achter de Oscars, heeft donderdag laten weten dat het zowel komiek Bill Cosby als regisseur Roman Polanski hun lidmaatschap heeft ontnomen. Vorig jaar viel de gevallen filmproducent Harvey Weinstein hetzelfde lot ten deel, nadat tientallen vrouwen hem hadden beschuldigd van seksueel misbruik en in sommige gevallen verkrachting.