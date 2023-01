Italiaanse filmlegende Gina Lollobrigida op 95-jarige leeftijd overleden

De Italiaanse actrice Gina Lollobrigida is op 95-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau Ansa. Zij werd in de jaren 50 beroemd als actrice en werd al snel een sekssymbool. Later werkte ze ook als fotograaf en beeldhouwster.

Lollobrigida gold als generatiegenote van Marilyn Monroe en werd gezien als de Europese en Italiaanse tegenpool van deze Amerikaanse ster. Aan haar rol in de film La più bella donna del mondo (uit 1955) houdt ze de bijnaam ‘de mooiste vrouw ter wereld’ over, naar de titel van de film. Ook werd ze vaak simpelweg La Lolla genoemd. Ze is vooral bekend van haar opwachting in de films De klokkenluider van Notre Dame en Solomon en Sheba. Ze werkte samen met onder andere Frank Sinatra en Humphrey Bogart en kreeg in 2018 nog een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Lollobrigida, geboren in een arbeidersgezin ten oosten van Rome, brak door in de filmwereld toen ze in 1947 als derde eindigde bij de Miss Italia-verkiezing. Lollobrigida kreeg in 1961 een Golden Globe voor de film Come September. Haar roem was eind jaren 60 op een hoogtepunt, ze was toen 40 jaar oud. Nadat haar roem afnam, besloot ze zich te concentreren op haar passie voor het fotograferen. Ze maakte onder meer beroemde foto’s van Salvador Dalí en Fidel Castro.

Volledig scherm Gina Lollobrigida in Solomon and Sheba. © Corbis via Getty Images

Onstuimig en impulsief

Ze werd gezien als ‘onstuimige’ en ‘impulsieve’ persoonlijkheid, met een turbulent leven dat een rijke bron vormde voor Italiaanse paparazzi. Ze probeerde haar privéleven te bewaken en trok zich terug in een geïsoleerde villa aan de oude Via Appia in Rome, die was aangekleed met haar eigen sculpturen en schilderijen en kunst die ze verzamelde op haar wereldreizen.

In 1950 trouwde ze met de Joegoslavische emigrant arts Milko Skofic, die werd haar manager. Het echtpaar kreeg één zoon, Milko Junior. Ze gingen na bijna 17 jaar uit elkaar, en Lollobrigida zei later was ze niet van plan te hertrouwen. ,,Huwelijken zijn saai en doen bijna altijd denken aan begrafenissen, en paren beperken elkaar vaak te veel”, zei ze. Toch haalde ze in 2006 de krantenkoppen door op 79-jarige leeftijd aan te kondigen te gaan trouwen met een man die 34 jaar jonger was: van een huwelijk kwam het overigens niet. ,,Mijn hele leven wilde ik een echte liefde, een authentieke liefde, maar ik heb er nog nooit een gehad. Niemand heeft ooit echt van me gehouden”, vertelde ze in een interview toen ze 80 was.

De voormalig Hollywoodster had afgelopen zomer nog de ambitie de Italiaanse politiek in te gaan, ondanks haar hoge leeftijd. Ze wilde zich kandidaat stellen als senator, omdat ze genoeg had van ruziënde politici die ‘nooit ter zake komen’.

Volledig scherm Gina Lollobrigida. © EPA

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: