Italiaanse restaurants Jamie Oliver opnieuw in zwaar weer

Volgens de Britse krant The Guardian kampen de ondernemingen van Oliver met de gevolgen van de Brexit, waardoor het duur wordt om producten uit Italië naar Engeland te krijgen. Oliver staat met zijn concept Jamie's Italian bekend om zijn verse gerechten uit de Italiaanse keuken.

Tabloid The Sun meldt dat 12 vestigingen, onder meer in Glasgow, Bristol en Cardiff, in maart genoodzaakt zijn te sluiten. Volgens een woordvoerder van de Jamie Oliver Restaurant Group wordt er gekeken naar een 'herstructering'. ,,Daarmee willen we ervoor zorgen dat de organisatie er weer tegenaan kan in de toekomst. We zijn in gesprek met een aantal stakeholders, maar er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen.''

Nieuwe zaken

In Nederland zijn er twee vestigingen van Jamie's Italian; in de Markthal in Rotterdam en in de binnenstad van Den Haag. De teams zijn door een area manager ingelicht over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

De sluitingen hebben geen gevolgen voor Nederland, laat woordvoerster Nienke de Kamper weten. ,,Nederland staat los van Engeland, hier vindt juist expansie plaats. Wij zullen komend jaar drie zaken in Nederland en een in Duitsland openen, dus hier gaat het voorlopig vooral heel erg goed.''

Toch was Oliver vorig jaar ook genoodzaakt zes Italiaanse Britse restaurants te sluiten. ,,Sinds de Brexit is het door de hoge druk en onzekerheid moeilijker geworden'', luidde de verklaring. 120 medewerkers verloren hun baan. Om hoe veel medewerkers het bij onze westerburen nu gaat, is onbekend.

Topkok Jamie Oliver werd eind jaren 90 bekend door zijn tv-show The Naked Chef. Sindsdien staat hij bekend om zijn relaxte kookstijl en recepten met verantwoorde gerechten. Naast Jamie's Italian zijn ook Fifteen en Jamie Oliver's Diner van hem. Die laatste werd in december naar Rotterdam gehaald. Fifteen Amsterdam sloot in november 2016 gedwongen de deuren na een faillissement.