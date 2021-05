It’s a wrap: opnames voor het vijfde en laatste seizoen van ‘La casa de papel’ zijn afgerond

Reality­ster Michella Kox opgepakt nadat ze agente ‘kutwijf’ noemt na corona­feest­je: ‘Nergens spijt van’

15 mei De Arnhemse realityster Michella Kox is vrijdag opgepakt, omdat ze een agente op Facebook uitgemaakt heeft voor ‘kutwijf’ en ‘boze kut'. Die uitlatingen deed ze nadat er donderdagavond agenten voor haar deur stonden vanwege een verjaardag bij haar thuis met vier vriendinnen. De 41-jarige Kox is woedend om de aanhouding. ,,Het is ziekelijk. Er is zoveel narigheid in de wereld en dan pakken ze mij voor zoiets op? Alsof ik een moordenaar ben.”