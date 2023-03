J.K. Rowling verdient weer een pluim na deze spannende detectiveserie op HBO Max

C.B. Strike: Troubled Blood Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Detectiveserie (HBO Max)



Voor Rowling was het uitlekken van de identiteit van Galbraith een teleurstelling. Zij had het liefst enkele jaren in betrekkelijke anonimiteit aan deze boeken gesleuteld. Om te kijken of zij ook zonder haar beladen naam een tweede successtory kon behalen.

Toen haar geheim bekend was schoten de verkoopcijfers vanzelfsprekend omhoog en konden verfilmingen van de boekenreeks niet uitblijven. Vier seizoenen zijn inmiddels beschikbaar op HBO Max. Waarvan de laatste reeks Troubled Blood zonder meer de sterkste is.

In alle afleveringen speelt Tom Burke de titelrol als Cormoran Strike, een oorlogsveteraan die in Londen een redelijk succesvol detectivebureau runt. Dat mag een klein wonder heten want Strike heeft een serieus drankprobleem, past zich nooit aan en heeft natuurlijk een traumatisch verleden door zijn ervaringen in Afghanistan. Hij loopt niet meer zo snel als kievit om het voorzichtig te leggen.

Behalve het voortdurend oplossen van verdwijningen bezit de reeks nog een spanningselement. Wordt het ooit wat tussen Strike en zijn leergierige en bekwame assistent Robin Ellacott (een rol van Holliday Grainger)? Zij ligt in scheiding, maar Strike bezit kennelijk niet de moed, de wil of de energie om haar te veroveren.

Wat Troubled Blood beter maakt dan de vorige seizoenen van C.B. Strike is dat behalve het oplossen van de vermoedelijke moord op een vrouwelijke arts uit de jaren 60 ook wordt ingezoomd op het verleden van de detective. Vooral de verhouding met zijn moeder, stiefvader en biologische vader wordt uitgediept. Als zijn moeder terminaal blijkt te zijn doemt zijn jeugd op. Vooral de bittere verhouding met zijn vader krijgt nu meer reliëf.

De hoofdmoot is toch de zoektocht naar een vrouw die decennia geleden verdween. Suggesties over mogelijke daders, onder wie een veroordeelde seriemoordenaar, vliegen de kijker om de oren. De ontknoping zit heel ingenieus in elkaar. Als J.K. Rowling, pardon Robert Galbraith, dit heeft verzonnen – en niet de seriebewerkers van haar boek – verdient zij een pluim.

