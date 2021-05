‘Jack van Gelder moet blijven’

AD Media podcast ‘Angela de Jong is welkom in drag queen-show van RTL’

18 mei De smaakmakers van de AD Media Podcast buigen zich in een nieuwe aflevering over het succes van Make up your mind. Hoe gaat een heel seizoen van dat programma eruitzien? Ook de chaos bij de NPO en de plannen met een daily voor Arjen Lubach zijn ingrediënten van de nieuwe podcast.