Jacksons naar rechter om misbruikdocu Leaving Neverland

De Jacksons klagen HBO aan wegens contractbreuk. Ze beroepen zich op een clausule in een contract uit het verleden waarin HBO beloofde Michael niet te zullen vernederen of te schande te maken. Dit contract is in 1992 opgesteld toen HBO de uitzendrechten bemachtigde van de concertregistratie Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour. Deze clausule zou nog steeds geldig zijn.

Financieel motief

In de aanklacht wordt aangestuurd op een openbaar proces tegen HBO, waarin een dwangsom van 100 miljoen dollar of meer zal worden geëist. De nabestaanden van Michael Jackson beweren dat de documentaire Leaving Neverland, is gebaseerd op valse beschuldigingen en dat Jacksons beschuldigers een financieel motief hebben om te liegen. Bovendien ontbreekt enig weerwoord in de documentaire, zegt advocaat Howard Weitzman. ,,Als HBO en de regisseur een objectieve film hadden gemaakt, dan zouden kijkers hun eigen mening over deze beschuldigingen kunnen vormen in plaats zich te laten dicteren door een televisiestation, waardoor ze deze valse beweringen over Michael Jackson moeten accepteren.’’

In de documentaire vertellen twee mannen afzonderlijk van elkaar hoe ze eind jaren tachtig, als 7- en 10-jarige jongens, bevriend raakten met Jackson en jarenlang misleid en misbruikt werden. De documentaire ging vorige maand in première op het Sundance Film Festival in Utah. De vier uur durende film is op 8 maart in zijn geheel te zien op NPO 3, met een uitgebreide voorbeschouwing en nabeschouwing die wordt geleid door Janine Abbring.