Jacqueline piekert zich suf: ‘Verliefd zijn is toch meer dan wat ik nu voor boer Geert Jan voel’

,,Ik heb nog nooit voor zo’n moeilijke rotkeuze gestaan’’, geeft hij aan Yvon Jaspers toe tussen de hooibalen, zo is in de uitzending van morgen te zien. Eenmaal aan de keukentafel is de sfeer om te snijden. Karine en Jacqueline kijken de boer recht in de ogen. GJ zucht en zegt: ,,Het heeft wat voeten in de aarde. Dit was niet de leukste fase van de week. Maar goed, ik moet een keuze maken en die was niet makkelijk. Maar na toch wat gesprekken gevoerd te hebben, ben ik tot een conclusie gekomen.’’



Uit geluidsfragmenten die Radio 2-dj Gijs Staverman vrijdag liet horen, blijkt dat in ieder geval Karine hoopt dat Geert Jan met haar op citytrip gaat. Volgens haar heeft zijn warme persoonlijkheid haar over de streep getrokken. ,,Hij luistert echt. Je kunt wel iets tegen iemand zeggen, hij vergeet niets. De kleinste details. Hij slaat een arm om je heen, hij knuffelt. Hij is echt heel erg lief.’'