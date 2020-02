Jada Borsato tekent contract bij Amsterdams artiestenbureau

Dankbaar

Van Jada is bekend dat ze de muzikale genen van haar vader Marco erfde. Zo was ze met hem te horen in het nummer Duizend Spiegels en sprak ze de stemmen in van verschillende kinderfilms. In 2014 bracht ze de single Als jij maar van me houdt uit.

Begin dit jaar liet Jada, die sinds vijf jaar samen is met producer Roeland Beelen, los dat 2019 een ‘geweldig’ jaar voor haar was. ,,Ik heb mooie herinneringen gemaakt en zoveel geleerd. Ik ben oprecht dankbaar voor dit alles. Laten we meer mooie herinneringen maken in 2020‘’, klonk haar nieuwjaarswens. Nadat op 4 februari bekend werd dat haar ouders in scheiding liggen, laten Jada en haar broers Luca (21) en Senna (18) weinig van zich horen. Wel deelde Luca gisteren de mysterieuze tekst ‘don't believe everything you read, don't believe everything you hear’ via zijn Stories, een applicatie op Instagram waarbij de update na 24 uur verdwijnt.