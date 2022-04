Jaimie Vaes doet aangifte tegen Lil Kleine: ‘Niet te bevatten dat iemand je zoveel pijn kan doen’

Jaimie Vaes heeft aangifte gedaan tegen haar ex-partner Lil Kleine. Dat vertelde ze vanavond in de talkshow Khalid & Sophie . Het was de eerste keer dat Vaes publiekelijk haar verhaal deed, nadat een maand geleden een filmpje opdook waarin de rapper haar zou hebben mishandeld. ,,Ik denk dat dit wel nodig was, hoe heftig ook, om uit deze situatie te komen.”

De 32-jarige Jaimie Vaes verbrak vanavond de stilte na weken te hebben gezwegen. Samen met haar advocaat Kim Beumer schoof ze aan in de NPO-talkshow Khalid & Sophie, om haar kant van het verhaal te doen. Hoe het met haar ging, begon presentator Khalid Kasem voorzichtig het gesprek. ,,Het gaat goed. De ene dag beter dan de ander, maar dat hou je nog een tijdje. Ik heb goede hulp en lieve vrienden en familie om me heen. Maar het is wel een rotte periode, het is niet makkelijk.”

Het is een vraag die waarschijnlijk bij veel mensen leeft: hoe heeft de relatie van Jaimie en Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, zo’n wending kunnen nemen? Dat ging heel geleidelijk, stelde Vaes, die zei dat het eerste jaar van haar relatie met Scholten ‘superleuk’ was. ,,Je hebt mooie momenten, je bent verliefd. Maar dan verschuift de dynamiek. Je gaat van een voetstuk naar de grond en dat meerdere malen per week. En dat bouw je dan langzaam op.”



Toch kon Vaes, toen de eerste scheurtjes zich al voordeden in hun relatie, geen afstand nemen. ,,Als je van iemand houdt, ga je daar niet zomaar voor weg. En nog steeds, hoe gek het ook klinkt, kan je iemand missen. Ook al is diegene niet goed voor je. Je hart en ziel ligt bij zo’n persoon.” Ook familie en vrienden gaven advies, maar tevergeefs. ,,Zij zijn er niet emotioneel in betrokken”, verklaarde Vaes aan Kasem.

Andere kant

De eerste keer dat het escaleerde tussen Vaes en Scholten, kon ze niet zich concreet herinneren. Wel merkte ze dat Lil Kleine steeds vaker - maar wel geleidelijk - een andere kant van zich liet zien. Dat uitte zich niet direct in fysiek geweld, legde Vaes uit. Het was vooral mentaal erg zwaar. ,,Fysiek geweld gaat wel weg. Woorden en gedrag blijven hangen. Het is niet te bevatten dat iemand je zoveel pijn kan doen. Die dynamiek is heel gek”, zei Vaes zichtbaar emotioneel.

Over het bewuste filmpje dat een maand geleden lekte via het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer, kon Vaes vanwege het strafrechtelijke onderzoek inhoudelijk niet veel kwijt. ,,Maar het was een avondje als zovelen. Een avondje uit. Onderweg ontstaat er frictie en een woordenwisseling en dan escaleert dat, op dat dus. Wat op de beelden te zien is.”

Hoe heftig de periode voor Vaes momenteel ook is, toch baalt ze niet dat de beelden zijn gelekt. ,,Als het niet zo expliciet naar buiten had gekomen had ik hier niet aan tafel gezeten en had ik nog in dezelfde situatie gezeten”, klonk het stellig in de studio. Vaes vervolgde: ,,Er is geen weg terug. Die had ik even nodig.”

Lil' Kleine en Jaimie Vaes

Ibiza

Dat Vaes’ relatie met de Amsterdamse rapper veel diepe dalen kende, werd vorig jaar ook al duidelijk. Toen bereikte de media het nieuws dat Vaes ‘bebloed’ in de lobby van een hotel op Ibiza zou zijn gearriveerd. Er zou sprake zijn geweest van een uit de hand gelopen ruzie, waarna Vaes een verklaring bij de politie aflegde. Maar die bewuste verklaring trok ze kort daarna weer in. Later verscheen er een video waarin Vaes en Lil Kleine naast elkaar zaten en hun verhaal deden; alles leek weer koek en ei te zijn. Bovendien beloofde Lil Kleine in het vervolg wat liever te zijn voor zijn inmiddels ex-vriendin.

Ook over die zaak kon Vaes vanavond inhoudelijk niet veel kwijt. Maar, bekende Vaes, die het moeilijk vond om het filmpje te zien: ze was daar ‘totaal niet zichzelf’ en zat daar niet met ‘honderd procent overtuiging’. Het filmpje was meer een soort ‘crisismanagement’, om nog te redden wat er te redden viel. Beiden kregen een tekst aangeleverd, die ze vervolgens in eigen woorden moesten vertalen. Na meerdere video’s te hebben opgenomen, werd het filmpje dat het best was gelukt, met de buitenwereld gedeeld. ,,Het was een signaal naar het publiek toe, om het niet verder te laten escaleren in het nadeel van de carrière van mijn ex-vriend”, legde Vaes uit.

Nadat het filmpje werd gepubliceerd, kreeg Vaes belletjes van vrienden en familie. Hoe vaak moesten ze Vaes nog advies geven? En hoe vaak moest Vaes nog haar grenzen verleggen? ,,Liefde maakt blind. Ik geloofde toentertijd dat het écht anders kon.”

Achteraf denkt Vaes dat de begeleiding die ze destijds kreeg, niet altijd gemeend was. ,,De mensen die advies gaven, hadden waarschijnlijk andere belangen, financieel misschien wel”, stelde Vaes, die zei inmiddels wél goede begeleiding om zich heen te hebben. Ze heeft bovendien gebroken met NAMAM, dat ook het management van Lil Kleine doet.

Excuses

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, liet vorige week sinds lange tijd weer van zich horen via Instagram. Hij plaatste daarop een video waarin hij zijn excuses maakt voor zijn gedrag van de afgelopen tijd. ,,Ik zie dat ik mijzelf niet ben geweest, dat ik verkeerd heb gehandeld en dat ik veel mensen heb pijn gedaan en gekwetst. En dat had nooit mogen gebeuren”, zei hij onder meer.

Dat hij zich in de video niet rechtstreeks richtte tot Vaes, het vermeende slachtoffer van de mishandeling waarvoor hij in februari werd opgepakt, heeft mogelijk te maken met het contactverbod, zo suggereerde strafrechtadvocaat Natascha Harlequin zaterdagavond in Shownieuws. Contact via sociale media geldt dan als indirect contact en mag dan niet, stelde zij.

Verdachte

Lil Kleine werd vorige maand opgepakt. Hij zou het hoofd van zijn verloofde tussen een autodeur hebben geklemd. Na drie nachten in de cel besliste de rechter-commissaris dat zijn voorarrest werd geschorst. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Daarop volgde een zitting bij de raadkamer, die oordeelde dat de rapper toch nog veertien dagen langer vast moest zitten. Twee weken geleden mocht hij de gevangenis verlaten.

Naar aanleiding van de berichten over de vermeende mishandeling besloten meerdere bedrijven de samenwerking met hem stop te zetten. Zo promoot zijn vorige platenmaatschappij TopNotch zijn muziek niet meer en zegde zijn nieuwe platenmaatschappij Sony Music de samenwerking op.

