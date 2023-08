Jaimie Vaes, Eva Simons en Frits Wester te zien in nieuw seizoen Expeditie Robinson

Spaanse zanger Jose Luis Perales op sociale media: ‘Ik ben niet dood, ik ben in Londen!’

De Spaanse zanger José Luis Perales, een van de populairste artiesten uit het land, heeft maandag berichten over zijn eigen dood ontkend op X, het voormalige Twitter. Perales zou volgens sommige Spaanse media zijn overleden. Maar dat is niet het geval, beklemtoont de 78-jarige zanger in een filmpje.