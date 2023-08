Jaimie Vaes uit de kleren voor eerste Playboy met BN’er in tien jaar: ‘Een mijlpaal’

Jaimie Vaes is uit de kleren gegaan voor de augustuseditie van Playboy . Het is voor het eerst in tien jaar dat er weer een BN’er naakt in het blootblad staat.

De influencer staat op zestien pagina’s in het tijdschrift. Dat had volgens Vaes van haar ex Lil Kleine, die ze beschuldigt van mishandeling, nooit gemogen. ,,Dat wilde hij echt niet. Ik heb het weleens geopperd toen we nog een relatie hadden, maar dat zag hij echt niet zitten”, zegt ze.

Voor Vaes stond een reportage in Playboy op haar bucketlist. ,,Als meisje vond ik het blad al geheimzinnig en stoer. Het heeft me altijd tof geleken om zelf ooit in Playboy te staan. Het is voor mij een mijlpaal. Er zullen vast mensen zijn die zeggen dat ik dit voor de aandacht doe, maar ik vind het gewoon heel gaaf om iets moois neer te zetten. Het lijkt me ook waanzinnig om later terug te kunnen kijken op deze foto’s. Ik denk dat de beelden bijna kunst zijn. Dat was een beetje het uitgangspunt; dat je ze ook aan de muur kunt hangen.”

2013

Het is voor het eerst sinds 2013 dat een BN’er in Playboy staat. In dat jaar poseerden Tatjana Šimić, Beertje van Beers en Marly van der Velden naakt voor het blad. Eerder stonden onder anderen Katja Schuurman, Georgina Verbaan, Bridget Maasland en Britt Dekker in Playboy.

Er komen meer fotoshoots met BN’ers aan. ,,We zitten midden in de onderhandelingen met meerdere bekende vrouwen”, zegt hoofdredacteur Niek Stolker. ,,Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen en genieten van wat er nu voor ons ligt: een Playboy waar we heel trots op zijn.”

