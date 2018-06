Jalal Mansur Nuriddin, de 'opa van de hiphop' overleden

Nuriddin stierf op 4 juni in een ziekenhuis in de stad Atlanta. Collega-dichter en vriend Umar Bin Hassan heeft het overlijden van Nuriddin nu bekendgemaakt in de krant The New York Times.

Nuriddin was een van The Last Poets. Dat is een groep zwarte dichters uit New York, die voortkwam uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging van de jaren 60 en 70. Ze droegen hun gedichten ritmisch voor, begeleid door de beat van trommels. Nuriddin kreeg de bijnaam 'opa van de hiphop'.

The Last Poets

The Last Poets brachten in 1970 een eerste album met hun gedichten uit. Dat stond meer dan een half jaar in de hitlijst, ook al werden The Last Poets niet gedraaid op de radio. In 1973 volgde een solo-album van Nuriddin, Hustlers Convention, waarin hij rijmende verhalen vertelde over het straatleven in New York, begeleid door muziek van Kool & The Gang. Het inspireerde onder meer de Wu-Tang Clan, Public Enemy en de Beastie Boys.