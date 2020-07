James Bond- en Inception-acteur Earl Cameron (102) overleden

De op Bermuda geboren acteur debuteerde in 1951 in de speelfilm Pool of London, waarin hij meteen een van de hoofdrollen voor zich opeiste. Dat was tot dan weinig zwarte acteurs gelukt.



In de jaren zestig speelde hij in twee Tarzan-verfilmingen en de James Bond film Thunderball (1965). Later was hij te zien in onder meer The Queen en Inception.



Cameron was Commander of the Order of the British Empire.