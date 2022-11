James Cameron: Avatar 2 moet 2 miljard opbrengen om winstgevend te zijn

De nieuwe film Avatar: The Way of Water van James Cameron was zo duur om te maken dat het een van de meest opbrengende films ooit moet worden om winst te maken. Dat zegt de 68-jarige regisseur in gesprek met het blad GQ . ,,Om winstgevend te zijn moet de film de derde of vierde best scorende film in de geschiedenis zijn”, aldus Cameron.

Om de derde of vierde meest opbrengende film ooit te worden, moet Avatar: The Way of Water meer dan 2 miljard dollar (ruim 1,9 miljard euro) opleveren. Volgens Cameron is dat de drempel. ,,Dat is break-even”, vervolgt hij.

Slechts vijf films hebben ooit meer dan 2 miljard dollar opgebracht. Twee van Cameron's films, Avatar (2009) en Titanic (1997), staan in dat lijstje. Die brachten respectievelijk 2,74 miljard dollar en 2,2 miljard dollar op. De andere films in het rijtje zijn Avengers Endgame (2,8 miljard dollar), Star Wars: The Force Awakens (2,07 miljard dollar) en Avengers: Infinity War (2,05 miljard dollar).

Cameron wilde in gesprek met GQ niet verklappen hoe duur het precies was om de tweede Avatar-film te maken. ,,Heel duur”, liet hij daar alleen over los. Om de volledig geanimeerde film te maken is gebruikgemaakt van dure technologie, zoals bij de eerste film ook het geval was.

Avatar: The Way of Water verschijnt op 16 december in de bioscopen. Het is het vervolg op de film Avatar, die uitkwam in 2009. Die film ging over hoe de mensheid de planeet Pandora wil koloniseren voor grondstoffen. Pandora wordt bewoond door de blauwe mensachtige Na’vi, die de mensen als indringers zien.