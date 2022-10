James Corden trekt boetekleed aan na ‘onbeschoft’ gedrag in restaurant

James Corden heeft zijn excuses aangeboden nadat hij zich in een restaurant in New York flink heeft misdragen. Keith McNally, de eigenaar van de bekende horecazaak, spuwde op Instagram zijn gal over de talkshowshost en legde hem zelfs een verbod op. Inmiddels is het weer koek en ei tussen de twee. ‘Ik geloof sterk in tweede kansen’, aldus McNally.

De maat was gisteren vol voor Keith McNally: voor de tweede keer had Corden zich in zijn restaurant uiterst onbeschoft gedragen. ‘James Corden is een ontzettend talentvolle komiek, maar een secreet van een man. Hij is de meest onbeschofte klant die mijn personeel heeft meegemaakt sinds het restaurant 25 jaar geleden openging’, schreef McNally aan zijn bijna 80.000 volgers op Instagram.

Lees ook Komiek James Corden probeerde 75 verschillende personal trainers uit

McNally schetste vervolgens wat er gebeurd was. Zo zou Corden tijdens een van zijn bezoekjes aan het restaurant een haar in zijn eten hebben gevonden. McNally stelde dat dat ‘helaas wel eens kan gebeuren’, maar Corden zou woedend zijn geweest en nam geen genoegen met de excuses van de manager. Hij eiste daarom een gratis rondje van het huis én wilde dat alle drankjes die hij had besteld van de rekening werden gehaald. Zou de manager dat niet doen, dan zou Corden een vernietigende recensie op internetplatform Yelp achterlaten.

Het bleef volgens McNally niet bij dat ene akkefietje. Corden kwam onlangs, op 9 oktober, brunchen met zijn vrouw. Zij bestelde een omelet met gruyère en salade, maar ontdekte dat er wat eiwit gemengd was met het eigeel. De manager vroeg de keuken om haar bestelling opnieuw te maken, maar toen ging het weer mis: ze kreeg in plaats van een salade, frietjes. ‘Jij bent echt slecht in je werk. Misschien moet ik in de keuken gaan staan en zelf een omelet maken’, zou Corden naar de ober hebben geschreeuwd.

Tweede kansen

De restauranteigenaar pikte de uitlatingen van Corden niet en besloot hem een verbod in zijn zaken op te leggen. Corden ontdekte echter dat McNally op sociale media naar hem had uitgehaald en besloot hem daarom op te bellen en het boetekleed aan te trekken. Dat werkte bij McNally, die vandaag in een nieuw bericht schrijft dat de Britse komiek en presentator weer welkom is nadat hij zich heeft verontschuldigd. ,,Ik geloof sterk in tweede kansen”, aldus McNally.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: