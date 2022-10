James Corden verontschuldigt zich nogmaals na restaurantrel

James Corden is nog een laatste keer teruggekomen op de restaurantrel van vorige week, waarbij hij de deur werd gewezen van een chique tent in New York. In zijn The Late Late Show gaf hij meer tekst en uitleg en verontschuldigde hij zich andermaal.

Corden was in het restaurant met zijn vrouw voor een diner en had aangegeven dat zij een ‘ernstige voedselallergie’ heeft. Ze kreeg echter tot drie keer toe een gerecht voorgeschoteld waar voor haar gevaarlijke ingrediënten inzaten, dit tot woede van de presentator. ,,In het heetst van de strijd maakte ik de sarcastische en onbeschofte opmerking dat ik het beter zelf kon maken. Het is een opmerking die ik diep betreur”, zei hij in de uitzending van maandag. ,,Ik begrijp dat het moeilijk is om ober te zijn. Ik heb ook jaren in ploegendiensten gewerkt in restaurants.”

Als goedmakertje kregen Corden en zijn vrouw gratis champagne. De komiek voegt daaraan toe dat hij ‘niet schreeuwde’ of ‘uit zijn stoel was opgestaan’. ,,Ik heb niet gescholden en gebruikte ook geen denigrerende taal. Ik liep daarom rond met de gedachte dat ik niets verkeerd had gedaan. Maar de waarheid is dat ik dat wel heb gedaan. Ik heb een onbeleefde opmerking gemaakt en die was verkeerd. Het was een onnodige opmerking. Het was onvriendelijk voor de ober.”

Corden hoopt dat hij het nog een keer goed kan maken met het desbetreffende restaurant en het personeel. ,,Ik hou van dat restaurant. (...) Ik hoop dat ik op een dag weer naar binnen mag. Dus als ik terug ben in New York, wil ik daarheen gaan en me persoonlijk verontschuldigen.”

De restauranteigenaar had vorige week gezegd dat hij nog nooit zo’n onbeleefde gast als Corden had gehad. Eerst vond Corden dat hij niets verkeerd had gedaan, maar toen er ophef kwam bood hij alsnog zijn excuses aan.

