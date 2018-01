Jamie Lee Curtis: jonge sterren moeten beter beschermd worden

Ron Boszhard: Ik ben kansloos ten onder gegaan

14 januari Ron Boszhard (54) is het gesprek van de dag onder Molloten nadat 2,5 miljoen kijkers gisteren zagen hoe de presentator terugkeerde in Wie is de Mol?, maar tóch het strijdtoneel moest verlaten. Niemand ging meer voorbereid dan Ron het spel in, en dan kwam hij er ook nog eens achter dat er voor het eerst in de Mollen-geschiedenis een deelnemer vrijwillig was opgestapt.