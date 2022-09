Jan Boskamp maakt transfer en is vanaf maandag te zien in Veronica Offside

met video Is Ali B bezig met een comeback? Rapper is aan het werk in de studio

Ali B is weer aan het werk. Dat blijkt uit de Instagram Stories van collega Brownie Dutch, waarin te zien is dat de rapper aan de slag is in de studio. Na de uitzending van Boos over het The Voice of Holland-schandaal legde Ali B zijn werkzaamheden neer en verdween uit de spotlights.

15:31