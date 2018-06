Jan de Hoop rouwt om overleden hond 'ons lieve meisje' Bob

,,Onze lieve Bob is ingeslapen. Na 14 fantastische jaren vol liefde en plezier", twittert Jan bij een foto van Bob in de zon. ,,De laatste tijd ging het steeds minder. We hebben haar het laatste half jaar met met veel liefde dag en nacht verzorgd. We zijn erg verdrietig maar ook dankbaar voor de mooie jaren met ons lieve meisje."

In zijn laatste video vanaf de Veluwe - waar hij met zijn partner Coen Lievaart - zei Jan nog dat Bob 'hoe je het ook went of keert, al veertien jaar is en haar laatste loodjes bezig is'. Daarom kreeg de hond fysio om het haar nog zo comfortabel mogelijk te maken. ,,Het is ons meisje, dus we doen alles voor het kind om te zorgen dat ze het zo lekker mogelijk heeft.''