Jan de Lichte, de Robin Hood van de lage landen

RTL beslist komende weken over lot coaches Anouk en Lil’Kleine

18:10 RTL gaat de komende weken beslissen of het volgend jaar doorgaat met The Voice-coaches Waylon, Ali B., Anouk en Lil Kleine. Zoals bekend kregen de laatste twee ruzie tijdens de opnames van de huidige. Het meningsverschil tussen Anouk en Jorik Scholten, zoals de rapper officieel heet, is komende vrijdag in The voice of Holland te zien.