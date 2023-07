Jan Kooijman maakt musicaldebuut: speelt hoofdrol in Pretty woman

Jan Kooijman (42) maakt zijn musicaldebuut in de voorstelling Pretty woman , die vanaf 21 september te zien is in het Utrechtse Beatrix Theater. De acteur speelt de hoofdrol en kruipt in de huid van zakenman Edward Lewis, die in de gelijknamige film werd gespeeld door Richard Gere.

,,Ik kijk ernaar uit om mij de rol van Edward eigen te maken, met een groot talent als Shanna Slaap als Vivian Ward aan mijn zijde”, aldus Jan Kooijman. ,,Dat ik nu voor het eerst het acteren met zingen mag combineren op een toneel, is voor mij de kers op de taart.”

De acteur, die in films en series als Verliefd op Ibiza en De zevende hemel te zien was, hoopt het ‘gevoel van nostalgie’ over te kunnen brengen aan bezoekers van de musical. ,,Als ik terugdenk aan die film word ik overvallen door een prettig gevoel van nostalgie. Als er íéts is dat ik mis aan vroeger, is het de videotheek. Ik weet nog maar al te goed dat ik daar als jonge filmfan met mijn ouders Pretty woman huurde.”

Andere rollen zijn weggelegd voor Dana van der Geer (Kit De Luca), Mitch Wolterink (Happy Man/Mr. Thompson/Hollister) en Reinier Démeijer (Philip Stuckey).

Cabaretier en Slimste Mens-winnaar Lisa Loeb is verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van het script en de nummers van de musical. ,,Ik ken deze film van binnen en van buiten. Zodra hij op televisie is, kijk ik hem toch weer opnieuw. Hij past in het rijtje klassieke romcoms als You’ve got mail, Sleepless in Seattle, Four weddings and a funeral en Notthing Hill. Fantastisch!”, zei ze vorige maand in gesprek met deze site.

Pretty woman gaat over een zakenman die een sekswerker op Hollywood Boulevard een week inhuurt als escort. In de loop van de week ontwikkelen de twee diepe gevoelens voor elkaar. De film uit 1990 betekende de grote doorbraak voor Julia Roberts als actrice.

